قطار يقتل شابًا في بورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

صدم قطار، شابا بورسعيد، اليوم السبت، أثناء سيره على قضبان السكة الحديد من مكان غير مخصص للعبور بمنطقة عزبة الإصلاح جنوب المحافظة، مما أسفر عن وفاته في الحال.

وأعلن أيمن جابر، مسؤول الطوارئ بمديرية الشؤون الصحية، وصول أشلاء جثة "عمر. ن. إ"، 19 عاما، إلى مستشفى الحميات بواسطة الإسعاف، إثر اصطدام قطار به.

وأكد مسؤول الطوارئ وضع الجثة بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة، للوقوف على ملابسات الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية واستخراج تصريح الدفن.