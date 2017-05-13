أخبار عاجلة

أهالي "فوه" بكفر الشيخ يترقبون وصول جثمان شهيد العريش -
القاهرة أبو ظبي: بطولة عام الخير في شهر الخير لصالح مستشفى مجدي يعقوب -
مساء dmc - حلقة السبت 13-5-2017 مع إيمان الحصري "لقاء مع الشيخ خالد الجندي" -
القاهرة أبوظبي: فقرة الأفضل مع الخطيب - السبت 13 مايو 2017 -
القاهرة أبو ظبي - أخر الأخبار الرياضية المصرية .. السبت 13 مايو 2017 -
القاهرة أبو ظبي - ما هي الأشياء الأفضل لـ نور الشربيني بطلة العالم في الإسكواش؟ -
وزير النقل يفاجئ مسؤولي محطة قطارات الأقصر بجولة تفقدية -
وزير المالية: هذه حقيقة تغيير شكل العملة ورفع الدعم عن المحروقات -
حسب الله: اختيار مجلس الدولة لمرشح واحد لا يُعد صداما مع البرلمان -
«صحة القليوبية» ترفع حالة الطوارئ استعدادًا لمواجهة أمراض الصيف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

قطار يقتل شابًا في بورسعيد

Google+ Print
قطار يقتل شابًا في بورسعيد قطار يقتل شابًا في بورسعيد

مصراوي Masrawy

قطار يقتل شابًا في بورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

صدم قطار، شابا بورسعيد، اليوم السبت، أثناء سيره على قضبان السكة الحديد من مكان غير مخصص للعبور بمنطقة عزبة الإصلاح جنوب المحافظة، مما أسفر عن وفاته في الحال.

وأعلن أيمن جابر، مسؤول الطوارئ بمديرية الشؤون الصحية، وصول أشلاء جثة "عمر. ن. إ"، 19 عاما، إلى مستشفى الحميات بواسطة الإسعاف، إثر اصطدام قطار به.

وأكد مسؤول الطوارئ وضع الجثة بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة، للوقوف على ملابسات الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية واستخراج تصريح الدفن.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
أهالي "فوه" بكفر الشيخ يترقبون وصول جثمان شهيد العريش

أهالي "فوه" بكفر الشيخ يترقبون وصول جثمان شهيد العريش

إخلاء مطار ليدز في مدينة راتفورد البريطانية لأسباب أمنية

إخلاء مطار ليدز في مدينة راتفورد البريطانية لأسباب أمنية

وزير الأوقاف: لن نسمح بشق الصف الوطني وإحداث فتنة

وزير الأوقاف: لن نسمح بشق الصف الوطني وإحداث فتنة

10 تصريحات × 24 ساعة

10 تصريحات × 24 ساعة