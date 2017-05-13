وكيل الوزارة يضبط طالبة تستخدم المناديل في الغش بأسيوط

أسيوط - أسامة صديق:

ضبط صلاح فتحي بدوي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، اليوم السبت، طالبة أثناء محاولة الغش داخل لجنة امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية، مستخدمة مناديل ورقية.

جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها وكيل الوزارة على لجان الامتحان بإدارة الغنايم التعليمية، ورافقه خلالها حمدي عمار حامد، مدير إدارة الغنايم التعليمية.

وأوضح وكيل الوزارة، أنه حال مروره على لجنة رقم 4 بمدرسة المشايعة قبلي الإعدادية المشتركة، لاحظ إمساك الطالبة "ف. أ. ع"، رقم جلوس 48494، بمنديل بيدها، والنظر فيه بصفة مستمرة، وعندما أمسك بالمنديل، فوجئ بأنه مدون عليه منهج اللغة العربية، إلى جانب 10 مناديل أخرى بحوزتها مدون عليها محتوى المادة.

واستدعى وكيل الوزارة، عضوا من لجنة الشؤون القانونية الخاصة بالامتحانات، لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال الطالبة.

وأكد بدوى أنه لن يسمح بوجود أي حالة غش بين الطلاب، لافتا إلى أن المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، يشدد على ضرورة محاربة الغش بكافة أشكاله داخل اللجان وخارجها، حتى يحصل كل طالب على حقه بمنتهى العدالة، وتحقيق أكبر قدر من الحيادية والعدالة بين الطلاب.