إحباط تهريب 95 كيلو بانجو داخل تنك وقود سيارة بالسويس

السويس - حسام الدين أحمد:

أحبط ضباط مكافحة المخدرات، اليوم السبت، تهريب كمية من مخدر البانجو من شبه جزيرة سيناء إلى السويس.

وردت معلومات للعقيد شريف الخولي، مدير مباحث مكافحة المخدرات بالسويس وجنوب سيناء، باعتزام المهربين نقل 95 كيلو من المخدر، وإخفائها داخل تنك الوقود بسيارة نقل.

وتمكن الرائدان أيمن عبيد، ومحمد عبد العزيز، من ضبط السيارة في أحد الأكمنة القريبة من النفق، وبتفتيش السيارة باستخدام الكلاب البوليسية المدربة، تبين أن المهربين أخفوا البانجو في تنك احتياطي لوقود السولار.