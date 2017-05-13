الحُلي المقلدة قد تؤدي إلى تغير لون جلدك..والسبب

(د ب أ) -

حذرت مستشارة المظهر الألمانية داجمار دوبروفسكي من أن الحُلي المقلدة قد تؤدي إلى تغير لون الجلد؛ حيث يمكن أن يتسبب العرق أو رطوبة الهواء أو رذاذ الماء المتطاير أثناء غسل اليدين في انحلال طبقة النيكل أو الزنك المغطية للحُلي، وبالتالي يتغير لون الجلد إلى اللون الأسود أو الأخضر.

ولتجنب ذلك، تنصح دوبروفسكي بالاحتفاظ بالحُلي المقلدة في مكان جاف، أي ليس في الحمّام. كما لا يجوز ارتداءها باستمرار خلال الصيف.

وللحيلولة دون انحلال طبقة النيكل أو الزنك يمكن معالجة الحُلي المقلدة بطبقة من الطلاء الشفاف أو اسبراي الشعر، مع مراعاة تجديد هذه المعالجة بانتظام؛ نظرا لأن طبقة الطلاء أو الاسبراي تتحلل مع مرور الوقت.