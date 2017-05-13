اليوم.. منتخب المحليين يواجه اليمن بـ1000 دعوة

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كشف العميد ثروت سويلم، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، أن الجهات الأمنية وافقت على توفير 1000 دعوة لمباراة منتخب مصر للمحليين واليمن.

وتقام المباراة في تمام الخامسة إلا الربع مساء اليوم على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن استعدادات الفراعنة لمواجهة المغرب في أغسطس المقبل بتصفيات كأس الأمم الإفريقية.

يبدأ البرنامج التدريبي للمنتخب الوطني للمحليين اليوم السبت، بالتجمع الرئيسي الساعة 10 صباحا لتناول وجبة الإفطار، ثم وجبة الغداء في الواحدة بعد الظهر.

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يحصل اللاعبون على راحة قبل أن يلقي الجهاز الفني محاضرة عليهم داخل الفندق الساعة الثانية والنصف ظهر، ثم يتحرك أوتوبيس المنتخب لاستاد القاهرة لمواجهة اليمن وديًا في الثالثة والربع، ثم يقوم الجهاز الفني بعقد محاضرة أخيرة قبل انطلاق المباراة التي سنطلق الساعة الخامسة إلا ربع.

ويستعد منتخب المحللين لمباراتي المغرب المقرر لهما في أغسطس في التصفيات النهائية المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2019.