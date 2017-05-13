تشكيل الأهلي المتوقع: عودة معلول.. وكوليبالي في الهجوم أمام زاناكو

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

يستضيف النادي الأهلي نظيره زاناكو الزامبي، اليوم السبت، في تمام الساعة الـ7 مساءً، بملعب برج العرب، لحساب مباريات الجولة الأولى من المجموعة الرابعة، من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، بقيادة الحكم الجامبي بكاري جاساما، ويعاونه كلٌّ من البوروندي جون كلود، والكيني أدين رانس، والحكم الرابع عمر صلاح من جامبيا.

وفيما يلي التشكيل المتوقع للأهلي:

حراسة مرمى: شريف إكرامي.

شاهد أيضا

خط دفاع: علي معلول، رامي ربيعة، محمد نجيب، أحمد فتحي.

خط وسط: حسام عاشور، عمرو السولية، عبد الله السعيد.

خط هجوم: ميدو جابر، جونيور أجايي (وليد سليمان)، سليماني كوليبالي.