زيسكو يستضيف سموحة في افتتاحية دور المجموعات بالكونفدرالية

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يستضيف نادي زيسكو يونايتد الزامبي، نظيره سموحة، اليوم السبت، في تمام الساعة الـ3.30 عصرًا، بملعب ليفي مواناواسا ستاديوم، بقيادة الحكم سيسيل فليشر، لحساب الجولة الأولى بالمجموعة الثالثة، من دور المجموعات بكأس الكونفيدرالية الإفريقية.

وكانت قرعة دور المجموعات أوقعت فريقي سموحة وزيسكو يونايتد الزامبي في المجموعة الثالثة بجانب ناديى هلال الأبيض السوداني وريكرياتيفو الأنجولي.

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ويسعى سموحة بقيادة مديره الفني مؤمن سليمان في تحقيق نتيجة إيجابية مع الفريق السكندري، في أولى المباريات لتساعده في التأهل لدوري الـ8، علاوة على أن الفريق يسعى لاستعاد نغمة الانتصارات بعد خساراته المباراة الأخير في الدوري أمام أسوان (2-0)، وقبل تعادل في 4 مواجهات.

يذكر أن سموحة صعد إلى دور المجموعات بعد تأهله من دور الـ32 (2) التكميلي، أمام بيدفيست ويتس الجنوب إفريقيي بعد أن تعادل ذهابًا في ملعب بيدفيست (0-0)، ثم فاز إياباً (1-0) بستاد الإسكندرية.