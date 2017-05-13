إحصائيات «الليجا».. ميسي والهاتريك المفقود وراموس المتهور وسواريز عاشق التسلل

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لا يزال لقب الدوري الإسباني حائرًا بين ريال مدريد وبرشلونة، قبل جولتين من نهاية الليجا، حيث يمتلك القطبان نفس الرصيد من النقاط، ولكن يتمتع الفريق الملكي بأفضلية إمتلاكه مباراة زيادة عن البرسا أمام سيلتا فيجو، في سعيه لاستعادة اللقب الغائب منذ عام 2012.

واستعرضت صحيفة «ماركا» أبرز 9 إحصائيات قبل بداية الجولة رقم 37 في الدوري الإسباني في السطور التالية كالأتي:

1- ليونيل ميسي والهاتريك المفقود

نجح الأرجنتيتي ليونيل ميسي، في تسجيل هدفين في 12 مباراة أكثر من أي لاعب آخر هذا الموسم، ولكنه لم يسجل الهاتريك بعد، وتعود آخر مرة فشل فيها ميسي في تسجيل الهاتريك إلى موسم 2008- 2009 ولا يزال أمام مباراتين لتحقيق هذا الأمر، خاصة أن غريمه كريستيانو سجل الهاتريك مرتين هذا الموسم.

2- روبن كاسترو الأكثر فعالية

يعتبر مهاجم ريال بيتيس من أكثر اللاعبين فعالية هذا الموسم، حيث يسجل هدفا من كل 3 محاولات على المرمى، وذلك بعد تسجيله 11 هدفًا من أصل 36 تسديدة، بالمقارنة بيمسي الذي سجل 35 هدفا من 72 تسديدة ورونالدو، الذي سجل 20 هدفًا من 54 تسديدة.

3- لويس سواريز ملك التسلل

وقع المهاجم الأوروجوياني في مصيدة التسلل 47 مرة هذا الموسم أكثر من أي لاعب آخر، أما أقرب منافسيه فهو سيرجي إينريتش لاعب إيبار الذي سقط في التسلل 35 مرة مقابل 32 مرة لفلورين أندوني لاعب ديبورتيفو لاكورونيا، أما الرقم المميز فكان من نصيب ميسي الذي سقط مرة واحدة فقط في التسلل هذا الموسم.

4- الـMSN والعارضة

سدد كل من ليونيل ميسي ولويس سواريز ونيمار 6 مرات الكرة على العرضة والقائم لكل لاعب أكثر من أي لاعب آخر في الدوري إلى جانب إياجو أسباس لاعب سيلتا فيجو، بينما سدد جاريث بيل وأريتز أدوريز ويانيك كاراسكو 5 مرات على العارضة والقائم.

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5- موراتا هداف إسبانيا الأول

على الرغم من عدم مشاركة ألفارو موراتا كثيرًا هذا الموسم، إلا أن مهاجم ريال مدريد سجل 15 هدفا في 1,254 دقيقة، وكان سيحتل موراتا صدارة قائمة هدافي اللاعبين الإسبان متفوقا على أسباس الذي سجل 17 هدفا في حال عدم احتساب الأهداف التي سجلت من ركلات الجزاء، كما كان سيتصدر قائمة هدافي ريال مدريد على حساب كريستيانو رونالدو، الذي يمتلك 20 هدفًا.

6- شتيجن وفاسكويز ملوك الانتصارات

يعتبر كل من تير شتيجن حارس برشلونة ولوكاس فاسكويز لاعب ريال مدريد أكثر اثنين ساهما في عدم خسارة فرقهما هذا الموسم، من خلال تفادي برشلونة وريال مدريد الخسارة في 31 مباراة من أصل 34 مباراة شارك فيها الاثنين.

7- مانتوفاني ملك الهوائيات

يمتلك مدافع ليجانيس مارتن مانتوفاني رقمًا مميزًا في الكرات الهوائية من خلال استخلاصه 103 مرة هذا الموسم، ويحتل لاعب إسبانيول دييجو رييس المركز الثاني باستخلاصه 97 كرة.

8- الدقائق الكاملة

يتواجد 3 لاعبين فقط خاضوا جميع الدقائق في الدوري الإسباني هذا الموسم وهم حارس غرناطة المعار أوتشوا ولاعب بيتيس أنطونيو أدان إلى جانب لاعب ريال سوسيداد جيرونيمو رولي.

9- سانسوني وراموس ملوك ركلات الجزاء

منح المهاجم الإيطالي سانسوني فريقه فياريال أكبر عدد من ركلات الجزاء هذا الموسم أكثر من أي لاعب آخر بواقع 4 ركلات، بينما تسبب سيرجيو راموس في أكبر عدد من ركلات الجزاء على فريقه بثلاث ركلات.