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بوكيتينو «يهين» فينجر ردًا على انتقادات كونتي

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بوكيتينو «يهين» فينجر ردًا على انتقادات كونتي بوكيتينو «يهين» فينجر ردًا على انتقادات كونتي

التحرير

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انتقد المدرب الأرجنتيني مارويسيو بوكيتينو، المدير الفني لتوتنهام، تصريحات أنطونيو كونتي مدرب تشيلسي التي قال من خلالها إن توتنهام كان يمتلك فرصة أفضل بكثير من البلوز للتويج بلقب الدوري الإنجليزي قبل بداية الموسم، وذلك حسبما نقل موقع «فور فور تو».

وأوضح بوكيتينو، أنه يتفهم الصعوبات الي واجهها كونتي مع تشيلسي هذا الموسم خاصة أنه اعتاد على تدريب المواهب الشابة ومن ثم وجد نفسه يدرب فريقا بقيمة تشيلسي ويعاني من الضغوطات التي تلزمه بتحقيق الفوز، ولكنه امتلك فرصة إنفاق الأموال على ديفيد لويز وماركوس ألونسو وباتشواي ونجولو كانتي، مشيرًا إلى أنه لا يتفهم كيف تمتلك توتنهام أفضلية على البلوز.

وأضاف يوكيتينو، أنه بمنطق كونتي، كان يتوجب على آرسين فينجر التتويج باللقب كل موسم خاصة أنه يتواجد في الدوري الإنجليزي منذ 20 عامًا، وذلك إذا كانت الأقدمية هي المقياس، مشيرًا إلى أنه لا ينتقد فينجر ولكنه ينتقد تصريح كونتي.

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وعلى جانب آخر، يستقبل توتنهام غدًا مانشستر يونايتد في مباراة سيكون الفوز بها كافيا للسبيرز لضمان إنهاء الدوري في المركز الثاني للمرة الأولى في تاريخ النادي اللندني، كما ستكون المباراة الأخيرة لتوتنهام على الملعب التاريخي وايت هارت لين.

وعن ذلك الأمر قال بوكيتينو، إنه شخص عاطفي للغاية وسيكون من الصعب عدم بكاءه، مشيرًا إلى أن الجماهير تشعر بالإثارة أيضا للانتقال إلى الملعب الجديد وبداية حقبة جديدة في مستقبل النادي.

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التحرير

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