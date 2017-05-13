ذهبت لمساعدة زوجها بأرضه الزراعية فقتلتها لدغة ثعبان

الفيوم – حسين فتحي:

توفيت سيدة في قرية الجواهرجي بمركز يوسف الصديق بالفيوم، اليوم السبت، إثر لدغة ثعبان بأرضها الزراعية.

تلقى اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، إخطارا من مستشفى أبشواي المركزي، بوفاة فايزة أحمد مصري، 40 سنة، ربة منزل، مقيمة بقرية الجواهرجي، قرب شلالات وادي الريان بمركز يوسف الصديق.

تبين من تحريات المباحث الجنائية، أن المتوفاة كانت بصحبة زوجها في الحقل، وأثناء وجودها بحقل البامية لدغها ثعبان في ساقها، ما أصابها بحالة إغماء، ونقلها زوجها للمستشفى، لتتوفى بعد لحظات من الإصابة.