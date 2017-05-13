رفض «الكينج» مقابلته وهذا سر ارتدائه «العمة».. 15 معلومة عن «كاريكا»

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برزت موهبته في التلحين مبكرًا لدرجة جعلته جديرًا بالتلحين لكبار نجوم التسعينيات وهو لا يزال طالبًا بكلية السياحة والفنادق، لذا تمكن خلال 10 سنوات فقط من تلحين عدد كبير من أنجح الأغنيات، ولكن بعد اتجاهه هو للغناء رغبة في الشهرة توقف عن التلحين للمطربين، وركز جهده على تلحين أغانى الأفلام، بل وشارك بالتمثيل أيضًا في عدد قليل من الأعمال الفنية.



في التقرير التالي يرصد لكم "التحرير - لايف" 14 معلومة عن الفنان عصام كاريكا.

1- اسمه بالكامل عصام عبد العزيز محمد أحمد.

2- ولد في 13 مايو 1969، لأب سوداني وأم مصرية.

3- نشأ في محافظة أسوان، وظل هناك حتى المرحلة الثانوية.

4- تخرج في كلية السياحة والفنادق، جامعة حلوان عام 1994.

5- بدأ التلحين أثناء دراسته في كلية السياحة والفنادق من خلال رثائه للمطرب النوبي الراحل أحمد منيب، في أغنية تقول: "فضلت نوبي.. فضلت جوا الشمال جنوبي".

6- لحّن أول أعماله في عام 1993 بعنوان "أعاتبك على إيه" للمطرب محمد محيي.

7- أطلق على نفسه اسم "عصام كاريكا" نسبة إلى لاعب كرة كان موجودًا في ذلك الوقت بجانب إجادته للعب كرة القدم، وذلك بدلًا من اسمه الحقيقي الذي اعتبره "غير فني"، على حد قوله في برنامج "صاحبة السعادة".

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8- بعد تلحينه لأغنية "بيني وبينك خطوة ونص"، للمطرب الصاعد حينها "حكيم"، ذهب لمقابلة الفنان محمد منير رغبة في التعاون معه، ولكن الأخير رفض مقابلته بحجة أن "كاريكا" يلتزم باللون الشعبي، ولكن الملحن طلب مقابلته فقط 5 دقائق، وما إن تمكن - بعد محاولات - من مقابلته حتى امتدت الجلسة إلى 7 ساعات انتهت بتلحين أغنية "أنا عمر عيني".

9- تعاون مع كبار المطربين منهم: "عمرو دياب، وحمادة هلال، وسميرة سعيد، ومصطفى كامل، وديانا حداد"، وغيرهم الكثير.

10- توقف "كاريكا" عن التلحين للمطربين بعد أغنية "3 دقايق" لبهاء سلطان، وذلك تزامنًا مع اتجاهه للغناء وعمل "الكليبات"، التي حققت نجاحًا واسعًا مثل "روميو، وشنكوتي".

11- ركّز مجهوده الفني لفترة طويلة على تلحين أغاني الأفلام مثل: "اللمبي، واللي بالي بالك، 55 إسعاف، وبوحة، ويا أنا ياخالتي".

12- خاض تجربة التمثيل لأول مرة من خلال فيلم "عايز حقي" عام 2003 مع هاني رمزي وهند صبري، والذي قدم فيه أغنية "بعد التحية" التي حققت نجاحًا كبيرًا في الأفراح.

13- "كاريكا" متزوج ولديه ابنة تدعى "مي"، درست الإعلام وشاركت في بعض الكليبات، وفاجأ الجمهور بنشر صورتها بالحجاب التي تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي بكثافة.

14- أكد الفنان أن ارتدائه للعمامة أمر ميزه بين أبناء جيله في مجال الفن وأصبحت جزءًا من شخصيته، موضحًا أنه يخلع العمامة فقط قبل النوم، مشيرًا إلى أنه ُعرضت عليه مبالغ كبيرة كي يخلعها ويتصور مع معجبيه ولكنه رفض تمامًا، وقال:"أنا عندي شعر ومش أقرع، والعمامة دي بتميزني والناس بتعرفني بيها في كل مكان".

15- حينما سُئل عن رأيه في برامج اكتشاف المواهب الغنائية قال: "فشلت في تقديم أى إضافة إلى الغناء في المنطقة العربية"، متابعًا: "أنا الأجدر بالمشاركة في هذه البرامج، لأني الفنان الوحيد الذي نجح في ألوان الفن كافة"، على حد تعبيره في حوار صحفي مع "الجريدة الكويتية".