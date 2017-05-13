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إصابة شخصين في مشاجرة بالخرطوش بسبب خلافات الجيرة في بولاق

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إصابة شخصين في مشاجرة بالخرطوش بسبب خلافات الجيرة في بولاق إصابة شخصين في مشاجرة بالخرطوش بسبب خلافات الجيرة في بولاق

مصراوي Masrawy

مشاجرة - ارشيفية

كتب - محمد شعبان:

شهد شارع سيد حجازي بمنطقة زنين ببولاق الدكرور، مشاجرة بين عامل وعاطل؛ بسبب خلافات الجيرة، أطلق خلالها أحدهما عيارا ناريا.

وكشفت تحريات العميد عبد الحميد أبو موسى، رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، أن مشادة كلامية وقعت بين "الحسيني.س"، 20 عاما، عامل، مصابا برش خرطوش بالرأس، وعاطل يدعى "مصطفى.ا"، 28 عاما، مصابا بجرح قطعي بالركبة اليمنى؛ بسبب خلافات الجيرة.

وأشارت تحريات العقيد طارق حمزة، مفتش مباحث غرب الجيزة، إلى أن الأمر تطور إلى مشاجرة، تعدى العاطل على الأول بآلة حادة محدثا إصابته، مما دفع الأول لإطلاق عيار خرطوش.

وتمكن المقدم هاني الحسيني، رئيس مباحث بولاق الدكرور، والأمين إيهاب عبد الظاهر، والأمين منصور هاشم، من وحدة المباحث، من السيطرة على الموقف، ونقل الأول إلى مستشفى قصر العيني، والثاني إلى مستشفى الهرم، وتعيين الحراسة اللازمة عليهما.

تحرر المحضر اللازم، وإحاله اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.

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