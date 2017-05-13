النيران تلتهم محتويات مخزن تابع لوزارة التموين في أطفيح

كتب - محمد شعبان:

شبَّ حريق، اليوم السبت، بأحد مخازن الشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة لوزارة التموين بأطفيح، جنوب محافظة الجيزة.

وتمكنت قوات الحماية المدنية، بقيادة اللواء أسامة شعبان، ونائبه اللواء هاني سعيد، من السيطرة على الحريق، الذي اندلع بمخزن على مساحة 400 متر، مما أسفر عن احتراق 150 كرتونة زيت تمويني، وتلف 2 طن سكر مدعم.

ورجح أمين المخزن، بأن يكون سبب نشوب الحريق هو حدوث ماس كهربائي بلوحة الكهرباء، وجاري انتداب رجال المعمل الجنائي للمعاينة للوقوف على ملابساته.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأحاله اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.