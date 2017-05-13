بالصور- في دبي.. كوب شاي بخلطة الذهب وهذا ثمنه

مصراوي -

يصل ثمن كوب واحد من شاي "جولد يين تشن" الأبيض، إلى ألف درهم في دبي، وتعد أعلى مبيعات له عالمياً في الإمارات، لا سيما أنه صنف نادر جداً، ويُحضر من شجرة توجد على سلسلة جبال ضبابية على ارتفاعات عالية في مدينة فوجيان الصينية، كما يتم خلطه بالذهب عيار 24 قيراط.

وبحسب صحيفة "البيان" الإماراتية قالت أماندا هيهولدت مدير العمليات بقسم التجزئة في شركة الفطيم التجارية، "تُصنف منطقة فوجيان الصينية ضمن أشهر مناطق إنتاج الشاي الأبيض النقي منذ 1600 عام، وشاي «جولد يين تشن» يعد الأغلى عالمياً، لا سيما أن حصاده يكون خلال يوم واحد في السنة، ويليه الشاي الياباني الأخضر الذي يصل ثمن الكوب منه إلى 888 درهماً، والشهير باسم «جيوكورو الإمبراطوري»".

وأضافت: "يتم جمع الشاي بعناية، خاصة أنه يتكون من براعم الأزهار غير المتفتحة، وتحديداً أول ورقتين، كما يتم قطف الأوراق بغرض تذبيلها ثم لفها بشكل طولي، كي تتفتح جدران الخلايا مطلقة الأنزيمات ليتاح للزهور العطرية الظهور".

وتابعت: "يعد ظهور رأس البرعم علامة الجودة، إذ تستخدم أصغر البراعم لإنتاج أجود أنواع الشاي، وهو ما يحدد جودة وسعر الشاي. وبسؤالها عن أحدث أصناف الشاي في الأسواق العالمية، قالت: شاي برج خليفة الأبيض، وهو منتج جديد يحظى بإقبال واسع، كونه محضر من الأطراف الفضية لعشبة «ين تسين»، وممزوج بأوراق النعناع الحلوة ومعطر بزهر البرتقال لعبق يحمل مذاق العسل، وليعكس ببهاء تلك الروح التي امتاز بها هذا الصرح العالمي المتفرد".