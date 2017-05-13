بدء تسليم أراضي الإسكان المتميز بمدينة السادات.. 21 مايو

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أعلن جهاز تنمية مدينة السادات، بمحافظة المنوفية، عن بدء تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز بمنطقة الشريط المتميز، للفائزين بالقرعة العلنية الثالثة للأراضى المتميزة بتاريخ 31 يوليو، ابتداء من يوم الأحد 21 مايو الجاري، حتى يوم الخميس 1 يونية المقبل.

وقال المهندس محمد عاشور عبدالرحمن، رئيس جهاز المدينة: «سيتم تسليم القطع من 1 : 40، يوم الاحد 21 مايو، والقطع من 41 : 80 يوم الإثنين، والقطع من 81 : 120، يوم الثلاثاء، والقطع من 121 : 160، يوم الأربعاء، والقطع من 161 : 200، يوم الخميس، والقطع من 201 : 240، يوم الأحد 28 مايو، والقطع من 241 : 280، يوم الإثنين، والقطع من 281 : 300، يوم الثلاثاء».

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وأضاف عاشور، أنه تم تخصيص يومي الأربعاء 31/5/2017، والخميس 1/6/2017، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد المقررة.