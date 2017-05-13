الأهلي يسعى لانطلاقة قوية أمام «زاناكو» بدوري أبطال إفريقيا

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يستضيف النادي الأهلي نظيره زاناكو الزامبي، اليوم السبت، في تمام الساعة الـ7 مساءً، بملعب برج العرب، لحساب الجولة الأولى بالمجموعة الرابعة، من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويدير اللقاء الحكم الجامبي بكاري جاساما، ويعاونه كلٌّ من البوروندي جون كلود، والكيني أدين رانس، والحكم الرابع عمر صلاح من جامبيا.

وتعد هذه هي النسخة الأولى للبطولة، التي تقام فيها مرحلة المجموعات من دور الـ16، بعدما كانت تجرى في السابق بدور الثمانية، بناء على التعديلات التي أجراها الاتحاد الإفريقي للعبة (كاف) على نظام المسابقة العام الماضي.

وتم تقسيم الفرق الـ16 المتأهلة لهذا الدور إلى أربع مجموعات، بواقع أربعة فرق في كل مجموعة، حيث يصعد أصحاب المركزين الأول والثاني في كل منها لدور الثمانية الذي سيجرى بنظام خروج المهزوم بعد مباراتي ذهاب وإياب، ويستمر هذا النظام، حتى الدور النهائي للبطولة.

ويرغب الأهلي، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة برصيد ثمانية ألقاب، في التأكيد على العودة إلى عرش الكرة الإفريقية مجددًا، بعد أن غاب نادي القرن في القارة السمراء، عن عرشه الإفريقي منذ حصوله على لقب البطولة قبل أربعة أعوام، حيث يسعى لمحو الصورة الهزيلة التي بدا عليها خلال مشاركته في النسختين الماضيتين للمسابقة حينما ودع البطولة من دور الستة عشر عام 2015 ومن مرحلة المجموعتين في العام الماضي.

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ولم يسبق أن التقى الأهلي بـ«زاناكو» من قبل في البطولات الإفريقية، ولكن تاريخ مواجهات الأحمر أمام فرق زامبيا تشير إلى تفوق طفيف للأحمر، حيث ألتقى الشياطين الحمر بفرق زامبيا 14مرة، حقق خلالها 6 انتصارات في مقابل 5 خسائر، بينما سيطر التعادل على 3 مباريات، وأحرز الأهلي في شباك فرق زامبيا 15 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 10 أهداف.

وافتتح نادي القرن مبارياته أمام أندية زامبيا كانتا مع فريق «جرين بافالوز» في الدور ربع النهائي ببطولة دوري أبطال إفريقيا نسخة 1982، حيث انتهت مباراة الذهاب بفوز الأهلي بنتيجة 3-1 أحرز الأهداف طاهر أبو زيد وعلاء ميهوب ومحمود الخطيب، بينما خسر الأحمر في العودة بنتيجة1- 0.

ثم واجه فريق «نكانا» في الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا نسخة 1983، حيث انتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي، بينما فاز الأهلي في العودة بهدفين دون مقابل؛ أحرزهما طاهر أبو زيد، ومحمود الخطيب، وبعدها بثلاث سنوات واجه فريق «باور ديناموز» في نصف نهائي بطولة كأس الكؤوس الإفريقية نسخة 1986، حيث انتهت مباراة الذهاب بفوز الأهلي بهدفين دون مقابل أحرزهما حسام حسن، بينما خسر الأهلي في العودة بنتيجة 1-0.

وبعد سنوات واجه الأهلي أندية زامبيا مرة أخرة وبالتحديد فريق «كوابي وويورز» في دور الـ16 من بطولة كأس الكؤوس الإفريقية نسخة 1992، حيث انتهت مباراة الذهاب بخسارة الأهلي بنتيجة 1-0، كما انتهت مباراة العودة بنفس النتيجة أحرزه أيمن شوقي، ليحتكم الفريقان لضربات الجزاء التي ابتسمت للأهلي ليتأهل بنتيجة 4-3، ومن ثم واجه فريق «زيسكو يونايتد» في دور الـ16 من بطولة دوري أبطال إفريقيا نسخة 2011، حيث انتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي، بينما فاز الأهلي في العودة بنتيجة 1-0 أحرزه محمد بركات.

وواجه المارد الأحمر فريق «نكانا» في ربع نهائي بطولة الكونفدرالية نسخة 2014، حيث انتهت مباراة الذهاب بفوز بنتيجة 2-0؛ أحرزهما عمرو جمال، ومحمد ناجي جدو، بينما خسر الأهلي مباراة العودة بنتيجة 1-0، وكانت آخر المواجهات أمام فريق «زيسكو يونايتد» في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا نسخة 2016، حيث انتهت مباراة الذهاب بخسارة الأهلي بنتيجة 3-2، أحرز هدفي الأحمر جون أنتوي، بينما انتهت مباراة العودة بالتعادل الإيجابي 2-2 أحرز هدفي الأهلي رامي ربيعة وعماد متعب.