التحريات: مصادر سرية أوقعت بـ ''الممثلة الناشئة'' المتهمة بممارسة الدعارة في العجوزة

شيماء مصطفى

كشفت تحريات المباحث عن ملابسات القبض على ممثلة مغمورة، أمس الخميس، بتهمة ممارسة الدعارة بمنطقة العجوزة.

وأشارت التحريات تحت إشراف اللواء هشام العراقي، مدير أمن الجيزة، إلى أن "سامح م."، 39 عاما، سائق، أعلن عبر موقع "فيسبوك" عن استعداده لإحضار فتيات لممارسة الرذيلة مع راغبي المتعة مقابل مبلغ مالي.

أضافت التحريات أن أحد المصادر السرية تواصل مع المتهم، واتفقا على التقابل بإحدى المقاهي الشهيرة بشارع جامعة الدول العربية، وتم ضبط "فجر م."، 24 عاما، ممثلة ناشئة - كما وصفتها التحريات- مقيمة بأكتوبر، و"هبة م."، 32 عاما.

واعترفت الممثلة والمتهمة الثانية بممارسة الدعارة مع الرجال دون تمييز بتهسل من الأول مقابل 200 دولار.

المصدر : مصراوى

شبكةعيونالإخبارية

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