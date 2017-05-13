بالفيديو- حشود كويتية في جنازة شاب مصري.. والسبب

كتب - علي أحمد:

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثراً لمئات الكويتيين الذين حضروا جنازة شاب مصري استجابة لنداء والدته الذي كان يعيش معها في الغربة وعدم وجود أقارب له في الكويت.

وبحسب موقع "العربية.نت" أظهر المقطع المئات من المشيعين الذين حضروا جنازة الشاب محمد أحمد حسن "25 عاما" بمقبرة الصليبيخات.

وكانت تلك الحشود استجابت لطلب الأم التي عبرت عنها صديقة من خلال تغريدة نشرتها عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ورغبتها في حضور جنازة نجلها المتوفى وتشييع جثمانه إلى مثواه الأخير.