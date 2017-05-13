نائب المبعوث الأممي إلى سوريا يصل دمشق

دمشق- (د ب أ):

وصل نائب مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا السفير رمزي رمزي، إلى دمشق صباح اليوم السبت.

وقال مصدر في مكتب الأمم المتحدة بدمشق لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن "السفير رمزي سوف يلتقي ظهر اليوم وزير الخارجية السوري وليد المعلم ثم يعقد مؤتمرا صحفيا قبل مغادرته دمشق."

وتأتي زيارة المبعوث الأممي إلى دمشق قبل أيام من عقد جولة جديدة من الاجتماعات في جنيف، والمقرر لها نهاية الأسبوع الجاري بين وفد الحكومة السورية والمعارضة لبحث سبل الخروج من الأزمة السورية.

وكان السفير رمزي قام بعدة زيارات إلى دمشق آخرها نهاية شهر يوليو العام الماضي.