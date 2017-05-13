المشاركة في الدوري الأوروبي تشعل مباريات «الكالتشيو»

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تفتتح اليوم السبت، مباريات الجولة رقم 36 في الدوري الإيطالي، وذلك عندما يحل لاتسيو الرابع برصيد 70 نقطة ضيفًا ثقيلا على فيورنتينا الثامن برصيد 56 نقطة على ملعب أريتمو فرانكي، في مباراة يغلفها طابع المشاركة في الدوري الأوروبي الموسم المقبل.

وحقق فيورنتينا فوزًا وحيدًا في آخر 7 مباريات جمعته بلاتسيو، حيث خسر في 5 مباريات وتعادل في مواجهة واحدة، وتمكن الفريق العاصمي من تسجيل 14 هدفًا في شباك الفيولا في الكالتشيو، منذ موسم 2014- 2015، أكثر من أي فريق آخر خلال تلك الفترة، وحقق لاتسيو أيضًا الفوز على ملعب فيورنتينا 5 مرات من آخر 6 مباريات حيث يعود آخر فوز للفيولا على ملعبه إلى شهر أكتوبر من عام 2012 بثنائية نظيفة.

ومن جانبه يمر فيورنتينا بفترة سيئة للغاية حيث حقق فوزًا وحيدًا في آخر 5 مباريات خاضها في الدوري وتعادل في اثنين وخسر اثنين وتلقت شباكه هدفين على الأقل في كل مباراة، وبدوره تمكن لاتسيو من الفوز في 21 مباراة هذا الموسم ولم يسبق له طوال تاريخه أن حقق الفوز في 22 مباراة من قبل في موسم واحد.

وفي إطار نفس الجولة يرحل ميلان السادس برصيد 59 نقطة لمواجهة أتالانتا الخامس برصيد 65 نقطة في لقاء يهدف من خلال الفريقين تأمين مشاركتهما في الدوري الأوروبي الموسم المقبل، ولم يخسر أتالانتا من الروسونيري سوى في مباراة واحدة فقط في آخر 6 مواجهات محققا الفوز في 3 مباريات والتعادل في اثنين آخرين خلال تلك الفترة.

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وسقط ميلان في فخ التعادل في آخر 3 مباريات وتعود آخر مرة تعادل فيها الروسونيري في 4 مباريات متتالية إلى شهر إبريل من عام 1993، ومن جانبه حقق أتالانتا طفرة كبيرة عن الموسم الماضي محققا 24 نقطة أكثر من حصيلته من النقاط في نفس تلك المرحلة من الموسم الماضي.

وفيما يلي مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي:

فيورنتينا - لاتسيو الساعة 18:00

أتالانتا - ميلان الساعة 20:45