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''الوزراء'' يكشف حقيقة استبعاد بطاقات التموين غير المحدثة من صرف مقررات رمضان

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''الوزراء'' يكشف حقيقة استبعاد بطاقات التموين غير المحدثة من صرف مقررات رمضان ''الوزراء'' يكشف حقيقة استبعاد بطاقات التموين غير المحدثة من صرف مقررات رمضان

أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن ما نشرته مواقع إخبارية وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي حول استبعاد بطاقات غير المحدثة من الحصول على المقررات التموينية الخاصة بشهر رمضان غير صحيح، وأن عملية تحديث قواعد البيانات تنتهي قبل رمضان.
 
وأوضح المركز -في تقرير توضيح الحقائق الصادر الخميس- أنه تواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية التي نفت صحة تلك الأنباء تماماً، وأكدت عملية تنقية وتحديث بيانات البطاقات التموينية متواصلة من أبريل الماضي وحتى نهاية يونيو القادم، وأنه لا علاقة بين عملية التحديث وصرف المقررات التموينية الخاصة بشهر رمضان.
 
وأفاد التقرير بأن وزارة التموين أوضحت أن عملية التحديث تشمل 19 مليون مواطن فقط مقيدين على 5ر4 مليون بطاقة تموينية ويتم التحديث حتى نهاية شهر يونيو القادم ما يعني نهاية شهر رمضان وذلك لصاحب البطاقة التي يظهر له في إيصال صرف السلع رسالة مطلوب تحديث بيانات وتناشد الوزارة المواطنين سرعة تحديث بياناتهم من خلال الموقع الإلكتروني التالي: (www.tamwin.com.eg).
 
وأكدت الوزارة -وفق التقرير- أن الهدف من عملية التنقية هو حرص الدولة على ضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين، كما ناشدت الوزارة المواطنين في حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية أو ارتفاع أسعارها في أي محافظة من محافظات الجمهورية, يرجى الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لوزارة التموين والتجارة الداخلية (19280) أو على رقم بوابة الشكاوي الحكومية (16528).
 
المصدر : مصراوى

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