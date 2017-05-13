كوريا الشمالية: مستعدون للتحاور مع واشنطن بشرط

بكين - (أ ش أ):

أكدت مديرة الشئون الأمريكية بوزارة الخارجية الكورية الشمالية "تشوي سون-هي"، للصحفيين اليوم السبت في العاصمة الصينية بكين، أن بلادها مستعدة للتحاور مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "إذا تهيأت الظروف لذلك".

وأفادت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية أن تشوي كانت في طريقها إلى بلادها بعد أن شاركت في حوار "مسار 1.5"، وهو عبارة عن قناة اتصال غير رسمية بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة انعقد في النرويج.

وأوضحت تشوي ردا على سؤال الصحفيين حول ما إذا كانت بيونج يانج مستعدة للتحاور مع واشنطن أم لا- أثناء تواجدها في مطار بكين قبل صعودها إلى الطائرة المتجهة إلى بيونج يانج- أن حكومتها لا تمانع هذا الأمر.

وفي سؤال حول استعدادها للتحاور مع حكومة الرئيس "مون جيه-إن" الجديدة في كوريا الجنوبية، ورأيها فيها، ردت الدبلوماسية الشمالية بالقول "سنتابع ذلك".