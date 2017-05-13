​محافظ البحر الأحمر يخصص ٣ آلاف متر لإنشاء معهد أزهري في الغردقة

البحر الأحمر - أحمد عوض:

وافق اللواء أحمد عبد الله - محافظ البحر الأحمر، على تخصيص مساحة أرض ثلاث آلاف متر لإنشاء معهد إعدادي وثانوي أزهري "بنين" بجوار نادي الطلائع بمنطقة حفر الباطن بمدينة الغردقة.

وقال الدكتور أحمد حمادي - مدير منطقة البحر الأحمر الأزهرية، إن اللواء علي شوكت - رئيس مجلس مدينة الغردقة، قال إن المحافظ وافق على الطلب الذي تقدمت به منطقة البحر الأحمر الأزهرية لتخصيص مساحة أرض لإنشاء معهد إعدادي ثانوي في هذه المنطقة انطلاقا من حرصه على مصلحة أبناء مدينة الغردقة لبعد المسافة بين المعاهد الأزهرية عن تلك المنطقة.

جدير بالذكر أن اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر وافق في وقت قريب على تخصيص العديد من الأراضي بمختلف مدن المحافظة لإنشاء نزل شباب بمدينة الشلاتين ونزل شباب بمدينة الغردقة والعديد من المساحات لإنشاء معاهد أزهرية في قرية رأس حدربة ومدينة حلايب وشلاتين والقصير وسفاجا والغردقة.

وأضاف حمادي أن الفترة المقبلة سوف تشهد​ تشييد أكثر من صرح معماري كمعاهد أزهرية وبيوت شباب للأزهر في مختلف مدن محافظة البحر الأحمر بدعم مباشر من الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر وقيادات الازهر الشريف ومحافظ البحر الأحمر.