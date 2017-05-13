تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، اليوم السبت، ارتفاعًا تدريجيًا فى درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 19 35

الإسكندرية 18 29

مطروح 17 27

بورسعيد 20 27

دمياط 19 27

الإسماعيلية 17 36

السويس 17 36

العريش 14 28

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الغردقة 24 36

شرم الشيخ 25 37

المنيا 18 37

الفيوم 18 36

أسيوط 19 38

سوهاج 21 39

الأقصر 22 40

أسوان 24 41

الوادى الجديد 20 38

قنا 21 39