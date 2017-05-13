آرسنال يرحل لمواجهة عقدته.. والسيتي يستقبل حامل اللقب في صراع الأبطال

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تستكمل اليوم مباريات الجولة رقم 37 من الدوري الإنجليزي، والذي حسم تشيلسي لقبه أمس الجمعة، بالفوز على وست بروميتش بهدف نظيف، ليتوج باللقب السادس في تاريخه.

ولكن، لا يزال صراع المراكز الأربعة الأولى قائمًا وهي المراكز المؤهلة للمشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وسيبدأ صراع اليوم عندما يستقبل مانشستر سيتي الرابع برصيد 69 نقطة نظيره ليستر سيتي التاسع برصيد 43 نقطة على ملعب الاتحاد.

ولم يتمكن مانشستر سيتي من الفوز في أكثر من مباراتين في آخر 7 مباريات جمعته بليستر سيتي في الدوري الإنجليزي، حيث تعرض للخسارة في 3 مواجهات والتعادل في مواجهتين، وتمكن الثعالب من الفوز في آخر لقائين أمام السيتي مسجلا 3 أهداف، ولم يسبق لليستر الفوز بثلاث مباريات متتالية أمام مانشستر منذ شهر مارس 1967 أي منذ 50 عامًا.

وبدوره تمكن مانشستر سيتي من الفوز بآخر 4 مباريات على ملعبه جمعته بحامل اللقب وبنتائج عريضة أيضًا من خلال الفوز على مانشستر يونايتد 4-1 في شهر سبتمبر من عام 2013 وتشيلسي بثلاثية نظيفة في أغسطس من عام 2015.

ولم يخسر رجال بيب جوارديولا سوى مباراة واحدة فقط هذا الموسم على ملعب الاتحاد وكانت أمام تشيلسي، ولكن سقط الفريق في فخ التعادل 7 مرات، ولمواصلة تلك النتائج الطيبة يبنغي على دفاع السيتي إيقاف خطورة جيمي فاردي الذي سجل بدوره 7 أهداف في أخر 10 مباريات، ومن جانبه يحتاج سيرجيو أجويرو لتسجيل هدفين للوصول إلى الهدف رقم 20 ويصبح خامس لاعب يسجل 20 هدفًا أو أكثر في 3 مواسم متتالية بعد ألان شيرر في 4 مواسم وتيري هنري في 5 مواسم إلى جانب رود فان نيسلتروي وهاري كين في 3 مواسم.

وفي إطار نفس الجولة، يرحل آرسنال الخامس برصيد 66 نقطة لمواجهة ستوك سيتي الـ13 برصيد 41 نقطة، وعين رجال أرسين فينجر على الخروج بالنقاط الثلاث والتمسك بأمل المشاركة في دوري الأبطال الموسم المقبل على أمل تعثر أي من ليفربول ومانشستر سيتي في الجولات المقبلة.

ولم يخسر ستوك سيتي سوى في مباراة واحدة فقط على ملعبه في الـ8 مباريات التي جمعته بآرسنال على ملعبه محققا الفوز في 4 مباريات والتعادل في 3 آخرين، ليملك آرسنال ثاني أسوأ سجل انتصارات في تاريخ البريميرليج أمام ستوك سيتي بنسبة 12,5% أمام الأسوأ فهو تحقيق أرسنال 3 انتصارات فقط على مانشستر يونايتد في الأولد ترافورد في 25 مباراة بنسبة انتصارات 12%.

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وبدوره لم يخسر مارك هيوز أمام آرسين فينجر في آخر 8 مباريات على ملعبه سواء عندما كان مدربا لبلاكبرن ومانشستر سيتي وفولهام وكوينز بارك رينجرز وأخيرا ستوك، ومن جانبه سجل مهاجم ستوك بيتر كراوتش 8 أهداف في شباك آرسنال والتي تعد المفضلة لديه إلى جانب شباك بلاكبرن التي سجل فيها 8 أهداف أيضًا.

وفيما يلي مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي:

مانشستر سيتي- ليستر سيتي الساعة 13:30

بورنموث- بيرنلي الساعة 16:00

ميدلزبره- ساوثهامبتون الساعة 16:00

سندرلاند- سوانزي سيتي الساعة 16:00

ستوك سيتي- أرسنال الساعة 18:30