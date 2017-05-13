فيديو| مظهر شاهين: توثيق الخطوبة غير ملزم للطرفين

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علق الشيخ مظهر شاهين، إمام مسجد عمر مكرم، على مشروع قانون توثيق الخطوبة، قائلا:«الخطوبة ما هي إلا عقد طبقًا للعُرف، ليس ملزمًا للطرفين ولا يجوز توثيقه؛ لأن أي طرف يحق له فسخ الخطوبة في حال عدم التكيف مع الطرف الثاني، أو في حال اكتشاف عيوب لدى كل طرف، وهو ما يحق في تلك الحالة فسخ الخطوبة، لأن الاستمرار على كراهية يعصف بالحياة الزوجية مستقبلًا».

وأضاف شاهين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سعيد حساسين ببرنامجه «انفراد» على قناة «العاصمة»: «هذا قد ينتج عنه بعض الحالات التي قد تفضل إكمال فترة الخطوبة خوفًا من فرض الغرامة المترتبة على توثيقها»، مشددًا على ضرورة وجود شرط بشأن رد قيمة الهدايا والشبكة في حال الفسخ، ولكنه رفض أن يتم توثيق العقد وربط الفسخ بفرض الغرامة.