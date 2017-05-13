أخبار عاجلة

لأول مرة.. آيس كريم ''فياجرا'' تعرف على مكوناته -
لماذا لا يوجد ''الشطاف'' في أمريكا وأوروبا؟ -
الأهلي يسعى لانطلاقة قوية أمام «زاناكو» بدوري أبطال إفريقيا -
التحريات: مصادر سرية أوقعت بـ ''الممثلة الناشئة'' المتهمة بممارسة الدعارة في العجوزة -
بالفيديو- حشود كويتية في جنازة شاب مصري.. والسبب -
نائب المبعوث الأممي إلى سوريا يصل دمشق -
مصادر بـ«المالية» تكشف تفاصيل مشروع تغيير العملة المصرية -
المشاركة في الدوري الأوروبي تشعل مباريات «الكالتشيو» -
أمينة تتشبه بكيم كاردشيان.. أول رد للمطربة أمينة بعد إبلاغ شرطة الموضة عنها -
زفاف العميد محمد سمير المتحدث العسكري السابق والإعلامية إيمان أبوطالب خلال أيام -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

فيديو| مظهر شاهين: توثيق الخطوبة غير ملزم للطرفين

Google+ Print
فيديو| مظهر شاهين: توثيق الخطوبة غير ملزم للطرفين فيديو| مظهر شاهين: توثيق الخطوبة غير ملزم للطرفين

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

علق الشيخ مظهر شاهين، إمام مسجد عمر مكرم، على مشروع قانون توثيق الخطوبة، قائلا:«الخطوبة ما هي إلا عقد طبقًا للعُرف، ليس ملزمًا للطرفين ولا يجوز توثيقه؛ لأن أي طرف يحق له فسخ الخطوبة في حال عدم التكيف مع الطرف الثاني، أو في حال اكتشاف عيوب لدى كل طرف، وهو ما يحق في تلك الحالة فسخ الخطوبة، لأن الاستمرار على كراهية يعصف بالحياة الزوجية مستقبلًا».

وأضاف شاهين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سعيد حساسين ببرنامجه «انفراد» على قناة «العاصمة»: «هذا قد ينتج عنه بعض الحالات التي قد تفضل إكمال فترة الخطوبة خوفًا من فرض الغرامة المترتبة على توثيقها»، مشددًا على ضرورة وجود شرط بشأن رد قيمة الهدايا والشبكة في حال الفسخ، ولكنه رفض أن يتم توثيق العقد وربط الفسخ بفرض الغرامة.

شاهد أيضا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
بالفيديو- حشود كويتية في جنازة شاب مصري.. والسبب

بالفيديو- حشود كويتية في جنازة شاب مصري.. والسبب

فيديو| مظهر شاهين: توثيق الخطوبة غير ملزم للطرفين

فيديو| مظهر شاهين: توثيق الخطوبة غير ملزم للطرفين

فيديو| مميش ينفي انسحاب شركات عالمية من موانئ شرق بورسعيد

فيديو| مميش ينفي انسحاب شركات عالمية من موانئ شرق بورسعيد

فيديو| برلمانية: الخطوبة ملهاش لازمة.. «فاتحة وكتب كتاب» على طول

فيديو| برلمانية: الخطوبة ملهاش لازمة.. «فاتحة وكتب كتاب» على طول