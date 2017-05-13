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فيديو| مميش ينفي انسحاب شركات عالمية من موانئ شرق بورسعيد

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فيديو| مميش ينفي انسحاب شركات عالمية من موانئ شرق بورسعيد فيديو| مميش ينفي انسحاب شركات عالمية من موانئ شرق بورسعيد

التحرير

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كشف الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، حقيقة انسحاب الشركات العالمية من موانئ شرق بورسعيد، قائلًا: «لم يصلني أي طلب رسمي من المستثمرين للانسحاب من مشروعاتهم في القناة».

وأضاف مميش، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا نبيل، في برنامح «كلام تاني»، المذاع على قناة «دريم»: «صدر قرار مؤخرًا أزاد من تكلفة النقل على المستثمرين، وتم اللقاء بهم في حضور وزير النقل والمواصلات، للتفاهم معهم».

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وتابع: «ما حدث هو مجرد تلميح بالانسحاب، ولا يوجد غير تحالف واحد فقط يهدد بالانسحاب، وسيتم اللقاء به في لندن لحل المعوقات التي تقابله»، مؤكدًا أن قناة السويس هي أمل .

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التحرير

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