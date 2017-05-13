السادات: منافس السيسي في 2018 يجب أن يكون من «دولاب الدولة»

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قال محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب السابق، إنه لم يحسم قراره بالترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكدًا في الوقت ذاته، أنه يرى ضرورة لو كان هناك مُرشح ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لابد أن يكون من «داخل دولاب الدولة».

وشكر السادات، في تصريحات لبرنامج «بتوقيت مصر»، المذاع على «التلفزيون العربي»، من طالبوه بترشحه لانتخابات الرئاسة، مؤكدًا إلا أنه لم يحسم رأيه حتى الآن.

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وأضافالبرلماني السابق: «الانتخابات الرئاسية هتبقى شرسة، وعلينا الحديث أيضا على نزاهة العملية الانتخابية وقانون الانتخابات والمفوضية العليا التي ستدير العملية».

وتابع السادات: «السيسي هيترشح، وأنا واحد مؤمن أنه يفضل أن يكون المرشح اللي فعلا نازل ينافس بجد يبقى من داخل دولاب الدولة، فإذا فاز لا تقابله صعوبات تٌشل حركته من الجهاز الإداري للدولة والأجهزة الأمنية فلابد المرشح يبقى حد كان داخل دولاب الدولة وفاهم مفاتيح المؤسسات».

