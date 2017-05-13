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فيديو| برلماني: مصر «دولة دينية».. والسادات سبب الإرهاب ومبارك تركه

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فيديو| برلماني: مصر «دولة دينية».. والسادات سبب الإرهاب ومبارك تركه فيديو| برلماني: مصر «دولة دينية».. والسادات سبب الإرهاب ومبارك تركه

التحرير

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حمل الدكتور عماد جاد، عضو مجلس النواب، رئيس الجمهورية الأسبق، محمد أنور السادات، مسؤولية انتشار ظاهرة التطرف والإرهاب في ، مؤكدًا أن هذة الظاهرة ليست وليدة اللحظة بل من النصف الثاني من السبعينيات.

وأضاف جاد، خلال لقائه مع الإعلامية رشا نبيل، في برنامج «كلام تاني»، المذاع على قناة «دريم»: «السادات حينما أخرج الإخوان من السجن أمسكهم التعليم حتى سيطروا عليه، وغابت الإرادة السياسية».

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وتابع: «السادات بذور التطرف، ومحمد حسني مبارك تركها خلال حكمه ترتوي دون أن يشجعها أو يقف ضدها»، مستطردًا : «مصر دولة مدنية كلاميًا ولكنها دينية على أرض الواقع.. الدولة لا تصرف إلا الديانات السماوية الثلاث فقط للمواطن، فغير ذلك غير متاح». 

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التحرير

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