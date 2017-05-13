فيديو| برلماني: مصر «دولة دينية».. والسادات سبب الإرهاب ومبارك تركه

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حمل الدكتور عماد جاد، عضو مجلس النواب، رئيس الجمهورية الأسبق، محمد أنور السادات، مسؤولية انتشار ظاهرة التطرف والإرهاب في مصر، مؤكدًا أن هذة الظاهرة ليست وليدة اللحظة بل من النصف الثاني من السبعينيات.

وأضاف جاد، خلال لقائه مع الإعلامية رشا نبيل، في برنامج «كلام تاني»، المذاع على قناة «دريم»: «السادات حينما أخرج الإخوان من السجن أمسكهم التعليم حتى سيطروا عليه، وغابت الإرادة السياسية».

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وتابع: «السادات بذور التطرف، ومحمد حسني مبارك تركها خلال حكمه ترتوي دون أن يشجعها أو يقف ضدها»، مستطردًا : «مصر دولة مدنية كلاميًا ولكنها دينية على أرض الواقع.. الدولة لا تصرف إلا الديانات السماوية الثلاث فقط للمواطن، فغير ذلك غير متاح».