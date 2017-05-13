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مميش: إيرادات قناة السويس زادت بالدولار بنسبة 4% عن العام السابق

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مميش: إيرادات قناة السويس زادت بالدولار بنسبة 4% عن العام السابق مميش: إيرادات قناة السويس زادت بالدولار بنسبة 4% عن العام السابق

التحرير

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قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، إن إيرادات قناة السويس زادت بنسبة 4% بالدولار عن العام السابق، مؤكدًا تقدم عدد كبير من المستثمرين الراغبين في تنفيذ مشروعات في محور القناة، موضحًا أن نجاح المشروعات الاقتصادية مرتبط بقانون الاستثمار والبنية التحتية القوية.

وأضاف مميش، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا نبيل، في برنامح «كلام تاني»، المذاع على قناة «دريم»، أن نحو 50 سفينة تمر يوميًّا بالقناة.

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وذكر أن فرص الاستثمار في محور قناة السويس أكبر من أي منطقة في العالم، موضحًا: «من أول يناير إلى الآن هناك زيادة 4% في عائدات القناة وهذا مؤشر جيد».

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التحرير

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