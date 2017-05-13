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سيميوني: مستمر مع أتلتيكو حتى تطالبني الإدارة بالرحيل

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سيميوني: مستمر مع أتلتيكو حتى تطالبني الإدارة بالرحيل سيميوني: مستمر مع أتلتيكو حتى تطالبني الإدارة بالرحيل

التحرير

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أكد الأرجنتيني دييجو بابلو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد الإسباني لكرة القدم، رغبته في الاستمرار مع الفريق المدريدي، مشيرا إلى أنه سيحترم قرار إدارة النادي إذا طلب منه الرحيل.

وقال سيميوني، في مؤتمر صحفي قبل مشاركة الفريق في بطولة "كأس أودي" الودية بمدينة ميونيخ بألمانيا: "إذا سارت الأمور بنفس الطريقة التي اتفقت عليها مع إدارة النادي فأنا مستمر في تدريب الفريق.

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وأضاف المدرب الأرجنتيني، أن مشاركة الفريق في هذه البطولة التى ستقام فى أغسطس المقبل، تسعد النجوم وتظهر مدى تطور أتلتيكو خلال السنوات الأخيرة، وتعد خير إعداد للموسم الجديد، مؤكدًا: "نستعد للمنافسة فى هذه البطولة مع فرق: بايرن ميونيخ الألماني، وليفربول الإنجليزي، وفريق رابع لم يتم تحديده حتى الآن، وسيتم إبلاغنا باسم الفريق قبل مطلع أغسطس المقبل".

وتعد هذه المرة الأولى التي تتم فيها دعوة أتلتيكو للمشاركة في البطولة التي تقام كل عامين وفاز برشلونة بها في نسخة 2011، بينما حل ريال مدريد وصيفا للبايرن في نسخة 2015.

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التحرير

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