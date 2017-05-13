فيديو| نبيه الوحش: قانون الخلع مخالف للشريعة الإسلامية

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قال نبيه الوحش، محامي بالنقض، إن الشرع لا يقبل تقنين الخطوبة؛ لأنها اتفاق عرفي بين الطرفين ولا يصح تحويلها لعقد وإلا أصبحت زواجًا، مشيرًا إلى أن الإلزام في مثل هذه الأمور سيظلم فئات كثيرة قد تكون غير قادرة على تلبية ما سينص عليه القانون من تغريم أو عقوبة، ولأن الأصل فى تلك العلاقة هو التعارف وليس الإلزام.

وأضاف الوحش، خلال برنامج «انفراد» المذاع علي فضائية «العاصمة»، أن الخطوبة عادة اجتماعية وأن المجتمع لن يقبل أن تتحول إلى قانون وعقد، موضحًا أن المجتمع المصرى يدير تلك الأمور بالأعراف والمروءة.