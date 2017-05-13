بعد الفوز بثنائية.. 5 علامات في مواجهة «الزمالك وكابس يونايتد»

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نجح فريق الزمالك في تحقيق أول فوز له على حساب فريق كابس يونايتد الزمبابوي، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما أمس الجمعة، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الأولى من المجموعة الثانية، من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ونستعرض لكم في السطور التالية، أبرز الأرقام التي شهدتها المباراة الفريقين الأولى في دور المجموعات:

باسم مرسي

هدف باسم مرسي، لاعب نادي الزمالك، في مرمى كابس يونايتد، يعد الهدف السادس له في البطولات الإفرقيقة على مستوى الأندية.

ستانلي أوهاويتشي

رفع ستانلي، مهاجم نادي الزمالك، رصيده من الأهداف الإفريقية مع القلعة البيضاء، إلى 4 أهداف، بعد هدفه الأخير، في مرمى رينجيرز الإنجليزي.

سنة أولى إفريقيا

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تعد تلك المشاركة الإفريقية هي الأولى للرباعي أسامة إبراهيم، محمود الونش، محمد ناصف، أحمد رفعت، عقب مشاركتهم في مباراة كابس يونايتد، مساء أمس.

أحمد الشناوي

خافظ أحمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على نظافة شباكه في مباراة أمس، أمام الفريق الزيمبابوي، خلال المشاركة رقم 12، لحارس القلعة البيضاء، عبر تاريخه بالبطولة الإفريقية.

الفوز الأول لإيناسيو إفريقيًا

حقق البرتغالي أوجوستو إيناسيو، المدير الفني لنادي الزمالك، الفوز الأول له في البطولة الإفريقية.