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الشحات: تصريحات عبد الجليل عن الأقباط «ظالمة واجتزاء لنص قرآني»

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الشحات: تصريحات عبد الجليل عن الأقباط «ظالمة واجتزاء لنص قرآني» الشحات: تصريحات عبد الجليل عن الأقباط «ظالمة واجتزاء لنص قرآني»

التحرير

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قال عضو مجمع البحوث الإسلامية الدكتور محمد الشحات الجندي، إن ما قاله سالم عبد الجليل، وكيل وزارة الأوقاف سابقًا، وسوء اختياره لبعض الألفاظ أثناء حديثه عن الأقباط، يعد تصريحات ظالمة وغير مبررة، لكونها لا تستند إلى أي نص من القرآن الكريم.

وأضاف الجندي، خلال لقائه ببرنامج «ساعة من »، المذاع على شاشة «الغد» ، مع الإعلامي خالد عاشور، أنّ ما قاله سالم عبد الجليل، عن الأقباط، كان بمثابة صدمة لجميع أعضاء مجمع البحوث الإسلامية، وأن هذا الحديث صَدم مشاعر المصريين جميعًا، قائلاً: «هذه التصريحات تخالف صحيح الشرع».

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وبشأن تبريرات الشيخ سالم عبد الجليل، أكد الجندي،: «لا أقبل التبرير من الشيخ سالم، من ناحية أنه كان يقول بأنه كان يُفسر آية من القرآن الكريم»، قائلاً: «الشيخ سالم اجتزأ نص معين من القرآن.. ثم بعدها يقول أنا أفسر القرآن، لذلك نحن لا نقبل تبريراته».

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التحرير

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