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السادات: البرلمان سيوافق على «تيران وصنافير».. وأصبحت حرا بعد الإقالة

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السادات: البرلمان سيوافق على «تيران وصنافير».. وأصبحت حرا بعد الإقالة السادات: البرلمان سيوافق على «تيران وصنافير».. وأصبحت حرا بعد الإقالة

التحرير

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قال محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب السابق، إن عددا كبيرا من النواب هنأوه بخروجه من البرلمان، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن المجلس سيوافق على اتفاقية تيران وصنافير خلال الأسابيع المقبلة.

وأضاف السادات، في تصريحات لبرنامج «بتوقيت »، على قناة «التليفزيون العربي»: «أنا تحررت واليوم أنا ملك لنفسي وأستطيع التحدث بعكس عدد من النواب الذين زاروني في منزلي، وقالوا لي: إحنا محبطين، لا عارفين نتكلم في لجان عامة ولا في جلسات».

وأضاف: «عندما خرجت من المجلس قولت البقاء لله، والحمد لله راضي ومكنتش هعرف أشتغل، وكنت شايف القيود والتربص والأجواء الموجودة التي لا تشجع على العمل على الإطلاق»، موضحًا أنه ليس حريصا على استعادة مقعده في البرلمان «ونصحني أعضاء اللجنة التشريعية بالبرلمان كي أقدم أوراقي مرة أخرى في الانتخابات التي أجريت على مقعدي ولكني رفضت».

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وتابع السادات: «أنا تقدمت ببلاغ للنيابة العامة لطلب التحقيق في الادعاءات ضدي، ولكن عندما ذهبت للتحقيق، أحد القيادات في النيابة العامة نظر لي ضاحكًا: إحنا حفظنا التحقيق خلاص كلمنا البرلمان ومعندوش إدانة ضدك».

وأشار النائب البرلماني السابق، إلى أن مجلس النواب سيوافق على اتفاقية إعادة تعيين الحدود البحرية وبموجبها سيوافق على تبعية تيران وصنافير للسعودية.

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التحرير

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