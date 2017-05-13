أرقام الأبطال.. ملامح بارزة في فوز تشيلسي بلقب البريميرليج

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تُوج تشيلسي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة السادسة في تاريخه، بعدما حقق فوزا مثيرا على وست بروميتش ألبيون بهدف دون رد، في المواجهة التي جمعتهما مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة 37 من البريميرليج.

ويدين رجال المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي بهذا الفوز إلى البلجيكي ميشي باتشواي، الذي أحرز هدف المباراة قبل انتهاء الوقت الأصلي بـ8 دقائق.

«التحرير» تستعرض في التقرير التالي أبرز أرقام تشيلسي في الدوري هذا الموسم.

38 مباراة

خاض تشيلسي 36 مباراة في بطولة الدوري الإنجليزي، تمكن فيهم من تحقيق الفوز في 28 مباراة، وتعادل في 3 مباريات، كأقل الفرق تحقيقًا لهذه النتيجة وتلقي هزيمة في 5 آخرين.

سجل تهديفي رائع

نجح فريق تشيلسي في تسجيل 76 هدفًا خلال الموسم الحالى كأكثر فريق إحرازًا للأهداف، فيما استقبلت شباكه 29 هدفًا.

جون تيري

استطاع الإنجليزي جون تيري مدافع تشيلسي، أن يتوج مع فريقه بلقب الدوري للمرة الخامسة في تاريخه، وهو أول لاعب في الدوري الإنجليزي يتوج مع فريق بخمسة ألقاب.

أنطونيو كونتي

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تمكن الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني لفريق تشيلسي، من التتويج في آخر 4 مواسم له كمدرب بلقب الدوري، إذ استطاع ان يفوز مع يوفنتوس 3 مرات أعوام 2011-12، 2012-13، 2013-14، وتشيلسي 2016-2017.

كما أصبح كونتي أيضا رابع مدرب إيطالي يتوج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد كارلو أنشيلوتي، وروبرتو مانشيني، وكلاوديو رانييري.

نجولو كانتي

يعد التتويج بلقب الدوري الإنجليزي للاعب الفرنسي نجولو كانتي مع تشيلسي هذا العام، هو الثاني له على التوالى، إذ توج اللاعب العام الماضي مع فريق ليستر سيتي.

الأكثر كلين شيت

تمكن الحارس البلجيكي تيبو كورتوا، حارس مرمي فريق تشيلسي من الخروج من المباراة بشباكه نظيفة ليصل إلى 16 مباراة دون ان تهتز شباكه كأكثر حارس في البريميرليج حفاظًا على شباكه هذا العام.

اللقب السادس

بعد أن نجح فريق تشيلسي في تحقيق لقبه السادس في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، رفع رصيده للفوز بالبطولة إلى 6 ألقاب، إذ سبق وفاز باللقب أعوام ( 1954–55، 2004–05، 2005–06، 2009–10، 2014-15، 2016-17).

هدافو تشيلسي

جاء كل من الإسباني ديجو كوستا، والبلجيكي إيدن هازارد، والإسباني بيدور رودريجيز، هدافين الفريق هذا الموسم، إذ استطاع كوستا أن يحرز 20 هدفًا، وهازارد 15 هدفًا، وبيدرو 9 أهداف.