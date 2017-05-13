40 ألف طالب يؤدون امتحانات الدبلومات الفنية بالقليوبية اليوم

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

يؤدى 40 ألف طالب وطالبة امتحانات الدبلومات الفنية بجميع أنواعها "الصناعى والزراعى والتجارى والفندقية" بمحافظة القليوبية فى 132 لجنة على مستوى جميع الإدارات التعليمية.

وقال طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم فى تصريحات صحفية اليوم السبت إنه تم تجهيز اللجان لاستقبال الطلاب وتوزيع المراقبين والمشرفين وتحديد أسماء رؤساء اللجان للتواصل معهم بشكل مستمر، مؤكدا التصدي للغش بكل صوره ومنع أجهزة المحمول والمأكولات والمشروبات والتدخين بداخل اللجان.

شاهد أيضا

وذكر أن المديرية قامت بتجهيز 24 استراحة للملاحظين المنتدبين من المحافظات الأخرى وتزويدها بكافة المستلزمات وسبل الراحة، مشيرا إلى أنه تم إنشاء غرفة عمليات رئيسية وربطها بـ12 إداراة تعليمية لمتابعة سير الامتحانات والإبلاغ عن أية شكاوى للتعامل معها فورا.