مسؤولة ائتلاف تحيا مصر للتعليم: «محتاجين مشروع قومي خاص بالتعليم»

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قالت منى أبو غالي، مسؤولة ائتلاف تحيا مصر للتعليم، إنها متفائلة بوزير التعليم، طارق شوقي، ولكن من حوله لا يستطيعون مساعدته، مضيفة: "محتاجين شغل كتير جدا لتطوير التعليم في مصر".

وتابعت "أبو غالي" خلال لقائها أمس الجمعة مع الإعلامية دينا موسى، ببرنامج "كلام مصري"، المذاع على قناة "الحرة": "لدينا فساد إداري في العملية التعليمية، فكثافة الفصول وعدم وجود مدرسين مؤهلين يتسبب في فساد العملية التعليمية".

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واستكملت: "الرئيس عبد الفتاح السيسي شدد على أهمية العملية التعليمية، بس محتاجين مشروع قومي لمصر يكون خاص بالتعليم".