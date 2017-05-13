إيناسيو: هذه مشكلة الزمالك.. ولا أمتلك طريقة سحرية لعلاجها

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أعرب أوجستو إيناسيو المدير الفني للفريق الأول لنادي الزمالك، عن سعادته بفوزه فريقه على كابس يونايتد بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين، الجمعة، ضمن مباريات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وقال إيناسيو، فى المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: «ألاحظ بالطبع إهدارنا لكم كبير من الفرص ونفتقد اللمسة الأخيرة في الملعب وسنعمل على معالجة هذه النقطة السلبية في القترة المقبلة».

وأضاف: «قولوا لي إذا كانت هناك طريقة سحرية لإيجاد حل لتلك الأزمة وسأطبقها.. في الزمالك نبني الهجمة ونفتقد اللمسة الأخيرة».

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وتابع إيناسيو: «كان لدينا فرص كثيرة لتسجيل أكثر من هدف»، مضيفًا «النتيجة طبيعية وفوز مستحق وعادل، والمباراة في زيمبابوي ستكون صعبة».

عن إشراكه مصطفى فتحي خلف المهاجم، قال: «أنا عارف اللاعبين وعندي هدف إنه يتحرك ويمنح مساحات لباسم مرسي.. وأنا عارف بضاعتي كويس جدا وإمكانياتهم».