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إيناسيو: هذه مشكلة الزمالك.. ولا أمتلك طريقة سحرية لعلاجها

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إيناسيو: هذه مشكلة الزمالك.. ولا أمتلك طريقة سحرية لعلاجها إيناسيو: هذه مشكلة الزمالك.. ولا أمتلك طريقة سحرية لعلاجها

التحرير

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أعرب أوجستو إيناسيو المدير الفني للفريق الأول لنادي ، عن سعادته بفوزه فريقه على كابس يونايتد بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين، الجمعة، ضمن مباريات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وقال إيناسيو، فى المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: «ألاحظ بالطبع إهدارنا لكم كبير من الفرص ونفتقد اللمسة الأخيرة في الملعب وسنعمل على معالجة هذه النقطة السلبية في القترة المقبلة».

وأضاف: «قولوا لي إذا كانت هناك طريقة سحرية لإيجاد حل لتلك الأزمة وسأطبقها.. في الزمالك نبني الهجمة ونفتقد اللمسة الأخيرة».

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وتابع إيناسيو: «كان لدينا فرص كثيرة لتسجيل أكثر من هدف»، مضيفًا «النتيجة طبيعية وفوز مستحق وعادل، والمباراة في زيمبابوي ستكون صعبة».

عن إشراكه مصطفى فتحي خلف المهاجم، قال: «أنا عارف اللاعبين وعندي هدف إنه يتحرك ويمنح مساحات لباسم مرسي.. وأنا عارف بضاعتي كويس جدا وإمكانياتهم».

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التحرير

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