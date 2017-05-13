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صورة وخبر: رحلة نزوح وصرخات طفل في الموصل

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صورة وخبر: رحلة نزوح وصرخات طفل في الموصل صورة وخبر: رحلة نزوح وصرخات طفل في الموصل

مصراوي Masrawy

نزوح في الموصل (أ ف ب)

كتب - علاء المطيري: 

مازالت العمليات العسكرية التي تخوضها القوات العراقية ضد مسلحي "داعش" في الموصل مستمرة، وتستمر معها معاناة أهالي المدينة الذين أصبحت رحلات نزوحهم أشبه بشلال يتدفق.

والتقط مصور وكالة الأنباء الفرنسية، الجمعة، صورة طفل تبدوا عليه ملامح الألم أثناء تلقي العلاج الذي تقدمه مجموعة طبية في إحدى المناطق التي يمر بها النازحين إلى معسكرات النزوح المؤقتة.

وتخوض القوات العراقية معركة الموصل منذ أكتوبر الماضي ضد تنظيم "داعش" لتحرير المدينة التي تخضع لسيطرة التنظيم منذ عام 2014 والتي أعلن فيها خلافته المزعومة.

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