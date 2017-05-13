10 تصريحات × 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد - علاء المطيري:

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن القرار الأمريكي الخاص بتسليح وحدات حماية الشعب الكردية يضر بالعلاقات الاستراتيجية بين البلدين، واعتبرت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، إن الهجوم الإلكتروني الذي تعرضت له المستشفيات البريطانية هو جزء من هجوم دولي واسع، ونفي نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوجدانوف، أن تكون وزارة الخارجية الروسية قد تلقت طلبًا من إقليم كردستان العراق حول للمشاركة في الاستفتاء حول استقلال الإقليم.

1- يلدريم: واشنطن أبلغت أنقرة أن الوحدات الكردية لن تبقى في الرقة

رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم في أنقرة في 2 مايو 2017 (أ ف ب)

قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم إن الولايات المتحدة أبلغت تركيا بأن وحدات حماية الشعب الكردية السورية لن تبقى في المنطقة بعد عملية تحرير مدينة الرقة في سوريا.

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2-تيريزا ماي: الهجوم الإلكتروني لم يستهدف المستشفيات فقط

رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في لندن الجمعة (أ ف ب)

قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، إن الهجوم الإلكتروني الذي تعرضت له المستشفيات البريطانية هو جزء من هجوم دولي واسع النطاق على شبكات الكمبيوتر، مشيرة إلى أنه لم يستهدف المستشفيات فقط.

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3- ماكماستر: ترامب غير راضي عما تقوم به روسيا في سوريا

هربرت ماكماستر مستشار الأمن القومي الأمريكي في 20 أبريل 2017 (أ ف ب)

قال هربرت ماكماستر، مستشار الأمن القومي الأمريكي، إن هناك تواصل مستمر بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وروسيا، مشيرًا إلى الاجتماع الأخير الذي عقده ترامب مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف.

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4- أردوغان: تسليح الوحدات الكردية السورية يضر علاقتنا بأمريكا

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في إسطنبول في 4 مايو 2017 (أ ف ب)

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن القرار الأمريكي الخاص بتسليح وحدات حماية الشعب الكردية السورية(واي بي كيه) التي تعتبرها أنقرة منظمة" إرهابية"، يضر بالعلاقات الاستراتيجية بين البلدين.

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5- ترامب: ليس لدي أي علاقات مع روسيا حاليًا

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض الجمعة (أ ف ب)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه حاليًا ليس لديه أي علاقات مع روسيا، مضيفًا: "لا يوجد تواطؤ بيني أو بين حملتي الانتخابية والروس"

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6- نائب وزير خارجية روسيا: لم نتلق طلبًا لمراقبة استفتاء استقلال كردستان العراق

نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوجدانوف - أرشيفية

نفي نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوجدانوف، أن تكون وزارة الخارجية الروسية قد تلقت طلبًا من إقليم كردستان العراق حول إرسال مراقبين للمشاركة في عملية الاستفتاء حول الاستقلال.

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7- المتحدث باسم الخارجية الألمانية: السلطات التركية تنتهك اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية

المتحدث باسم الخارجية الألمانية مارتن شيفر - أرشيفية

قال المتحدث باسم الخارجية الألمانية مارتن شيفر، إن الحكومة الألمانية طلبت من أنقرة، أن تتيح لها التواصل مع مواطنة ألمانية معتقلة تعمل لحساب وسيلة إعلام يسارية في تركيا، مضيفًا: "السلطات التركية تنتهك اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية".

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8- ماكماستر: ترامب سيجتمع مع شركائنا في الشرق الأوسط بالسعودية

هربرت ماكماستر مستشار الأمن القومي الأمريكي في 20 فبراير 2017 (أ ف ب)

قال هربرت ماكماستر، مستشار الأمن القومي الأمريكي إنه سيكون هناك فرصة جيدة خلال الأسابيع القادمة لحل مشاكل أفغانستان، مضيفًا: "الرئيس دونالد ترامب سيجتمع مع شركائنا في الشرق الأوسط أثناء زيارته للسعودية للعمل من أجل السلام ومكافحة الفوضى".

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9- وزير الخارجية الفلسطيني: إسرائيل ليس لديها نية للاجتماع معنا في موسكو

رياض المالكى وزير الخارجية الفلسطيني - أرشيفية

صرح رياض المالكى، وزير الخارجية الفلسطيني، اليوم الجمعة، أن بلاده مستعدة لعقد اجتماع إسرائيلي فلسطيني في موسكو لكنها لا ترى نية مماثلة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حسبما نقلت وكالة "تاس" الروسية.

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10- رئيس البرلمان الجزائري: يجب توسيع التعاون لمكافحة الإرهاب بين دول المتوسط

عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة الجزائري - أرشيفية

جدد رئيس مجلس الأمة الجزائري عبد القادر بن صالح، تأكيد بلاده ضرورة إرساء قواعد تعاون أوسع في مجال مكافحة الإرهاب، في إطار الاستراتيجية العالمية للأمم المتحدة والآليات الإقليمية، من منطلق أن الأمن شرط أساسي لتحقيق الاستقرار وتكريس التنمية.

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