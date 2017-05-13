حول العالم فى 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد - عبدالعظيم قنديل:

تأثرت الساحة الدولية، اليوم الجمعة، بالعديد من الأحداث الهامة والتى كان أبرزها انفجار في باكستان وإقالة وزير الصحة الفنزويلي، إضافة إلى احتجاجات فى اليابان.

1- استهداف موكب نائب رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني

انفجار قنبلة أثناء موكب نائب رئيس مجلس الشيوخ بولاية بلوشستان اليوم الجمعة (أ ف ب)

أفادت مصادر في الشرطة الباكستانية، بمقتل ما لا يقل عن 10 أشخاص وإصابة آخرين من بينهم نائب رئيس مجلس الشيوخ، جراء انفجار قنبلة مزروعة على جانب الطريق جنوب غرب البلاد.

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2-احتجاجات على بناء قاعدة أمريكية جديدة باليابان

مسيرات احتجاجية فى اليابان - أرشيفية (أ ف ب)

أفادت تقارير إعلامية يابانية، أن مئات من سكان مقاطعة أوكيناوا خرجوا إلى الشوارع مطالبين طوكيو وواشنطن بوقف البناء المثير للجدل لقاعدة عسكرية أمريكية جديدة على الجزيرة اليابانية شبه الاستوائية.

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3- اصدار الوثيقة النهائية بشأن المؤتمر النووي بفيينا

اجتماع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بفيينا - أرشيفية (أ ف ب)

ذكر دبلوماسيون أن خططًا بشأن أبرام معاهدة لحظر الأسلحة النووية أثارت انقسامات بين الدول التي لديها تلك الأسلحة وتلك التي ليست لديها تلك الأسلحة، وذلك في ختام اجتماع شاركت فيه 120 دولة حول المراقبة العالمية للتكنولوجيا النووية.

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4-إطلاق نار في ولاية أوهايو وإصابة 3 أشخاص

عناصر من الشرطة الفيدرالية الامريكية بواشنطن - أرشيفية (أ ف ب)

أفادت وسائل إعلام أمريكية بإصابة شخصين جراء إطلاق مسلح النار في دار للرعاية بقرية في ولاية أوهايو دون أن يتضح على الفور ماهية إصابتيهما.

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5- إقالة وزير الصحة الفنزويلي

تجمع عناصر من الأمن الفنزويلي فى كاراكس اليوم الجمعة (أ ف ب)

أقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزيرة الصحة في بلاده بعد نشر الوزارة أرقامًا مرعبة عن ارتفاع معدلات وفيات الأطفال والأمهات في البلاد.

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