العرب اليوم: غارات التحالف العربى باليمن واطلاق نار بالقطيف

مصراوي Masrawy

إعداد - عبدالعظيم قنديل:

شهدت المنطقة العربية، اليوم الجمعة، العديد من الأحداث الهامة والتى كان أبرزها غارات التحالف العربى واستمرار عملية استعدادة الموصل، إضافة إلى اطلاق نار بالقطيف.

1- عشرات القتلى من "داعش" فى عملية عسكرية للقوات العراقية

اشتباكات عنيفة بين مسلحى داعش والقوات العراقية فى الموصل اليوم الجمعة (أ ف ب)

ذكرت قيادة الحشد الشعبي العراقية، أن عملية تحرير ناحية القيروان من سيطرة "داعش"، أسفرت حتى منتصف النهار عن مقتل 50 من عناصر التنظيم وتحرير ومحاصرة تسع قرى أقصى غربي قضاء تلعفر شمالي محافظة نينوى 400 كيلومترا شمالي بغداد.

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2-نقل مسلحي المعارضة السورية إلى إدلب والغوطة

استمرار عمليات اجلاء عناصر المعارضة السورية فى ادلب - أرشيفية (أ ف ب)

كشفت مصادر مقربة من فريق التفاوض المشرف على نقل مسلحي أحياء شمال شرق العاصمة السورية دمشق، أن عددًا من الحافلات التي غادرت حيي برزة والقابون شمال شرق العاصمة دمشق، توجهت إلى منطقة الغوطة شرق العاصمة دمشق، والتي تسيطر عليها فصائل المعارضة السورية.

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3-مقتل 12 حوثيًا في غارات للتحالف العربي في اليمن

مقاتلات تابعة للقوات المسلحة السعودية فى الرياض - أرشيفية (أ ف ب)

أفادت مصادر أمنية يمنية بمقتل 12 عنصرًا من الحوثيين وإصابة 19 آخرين، في غارات شنتها مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية على معسكر خالد بمديرية موزع ومقبنة غربي محافظة تعز.

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4- قتلى ومصابين فى إطلاق نار بالقطيف

نقل المصابين جراء عملية ارهابية بالقطيف - أرشيفية (أ ف ب)

أعلنت وزارة الداخلية السعودية مقتل طفل سعودي الجنسية ومقيم من الجنسية الباكستانية، وإصابة 10 أشخاص منهم 6 سعوديين، أحدهم بحالة حرجة في إطلاق مسلحين النار بمحافظة القطيف شرق المملكة.

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5-مواجهات بين الجيش الإسرائيلي والفلسطينيين بالضفة الغربية

احتجاجات فلسطينية ضد الاستيطان الإسرائيلي برام الله اليوم الجمعة (أ ف ب)

قتل فلسطيني وأصيب عشرات آخرين بجروح متفاوتة خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.

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