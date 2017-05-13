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ماكرون يلتقط "سيلفي" مع فريق "إلى الأمام"

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مصراوي Masrawy

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ومع فريق حر

كتب - علاء المطيري: 

نشر الرئيس الفرنسي المنتخب إيمانويل ماكرون، الجمعة، صورة سيلفي مع فريق حركة "إلى الأمام" التي أسسها العام الماضي والتي أصبحت "الجمهورية إلى الأمام" بعدما أعاد تسميتها بعد فوزه في الانتخابات.

وفاز ماكرون في الانتخابات الرئاسية الفرنسية على منافسته مارين لوبان، اليمينية المتطرفة، في الجولة الثانية من الانتخابات التي أجريت في 7 مايو الجاري، ومن المقرر أن يتسلم مهام منصبه رسميًا، الأحد القادم.

وقال ماكرون في تدوينة أرفقها بالصورة التي تجمعه مع عدد من أعضاء الحركة "شكرًا لكم جميعًا".

وأصبحت الحركة تحمل اسم "الجمهورية إلى الأمام" بعدما أعلن ماكرون تأسيسها، الخميس الماضي، استعداد لخوض الانتخابات التشريعية التي تجري يومي 11 و 18 يونيو، وفقًا لموقع "فرنس 24".

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