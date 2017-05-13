مفتي الجمهورية: المسلمون مرُّوا بظروف اقتصادية قاسية في عصر النبي محمد

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بالصور والفيديو- في فلسطين.. إضراب الكرامة له أطفال تحييه

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مفتي الجمهورية: المسلمين مرُّوا بظروف اقتصادية قاسية في عصر النبي محمد

مفتي الجمهورية: المسلمين مرُّوا بظروف اقتصادية قاسية في عصر النبي محمد

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