أخبار عاجلة

لأول مرة.. آيس كريم ''فياجرا'' تعرف على مكوناته -
لماذا لا يوجد ''الشطاف'' في أمريكا وأوروبا؟ -
الأهلي يسعى لانطلاقة قوية أمام «زاناكو» بدوري أبطال إفريقيا -
التحريات: مصادر سرية أوقعت بـ ''الممثلة الناشئة'' المتهمة بممارسة الدعارة في العجوزة -
بالفيديو- حشود كويتية في جنازة شاب مصري.. والسبب -
نائب المبعوث الأممي إلى سوريا يصل دمشق -
مصادر بـ«المالية» تكشف تفاصيل مشروع تغيير العملة المصرية -
المشاركة في الدوري الأوروبي تشعل مباريات «الكالتشيو» -
أمينة تتشبه بكيم كاردشيان.. أول رد للمطربة أمينة بعد إبلاغ شرطة الموضة عنها -
زفاف العميد محمد سمير المتحدث العسكري السابق والإعلامية إيمان أبوطالب خلال أيام -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

أمين فاروق: «نص المدرسين في مصر غير مؤهلين»

Google+ Print
أمين فاروق: «نص المدرسين في مصر غير مؤهلين» أمين فاروق: «نص المدرسين في مصر غير مؤهلين»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال أمين فاروق، رئيس مركز تطوير العلوم الأسبق بجامعة عين شمس، إن وضع المعلمين في سيء جدًا، معقبًا: "نص مدرسين مصر غير مؤهلين ويستخدمون الشهادات للتعيين فقط".

وأضاف فاروق، خلال لقائه ببرنامج "كلام مصري"، الذي تقدمه الإعلامية دينا موسى، عبر قناة "الحرة": "تواصلنا مع مدرسين في نجوع وقرى الصعيد من خلال الفيديو كونفرس، وأثرت بشكل إيجابي على مستواهم، ولكن تطبيق هذه المنظومة سيستغرق وقت كبير".

شاهد أيضا

وتابع: "ببقى قاعد في محاضرة في الجامعة الأمريكية وألاقي الطالب بيناقشني في اللي بشرحه لأن عنده معلومات من الإنترنت"، مستنكرًا تدني مرتبات المعلمين، حيث لا تتناسب مع الظروف الاقتصادية.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
بالفيديو- حشود كويتية في جنازة شاب مصري.. والسبب

بالفيديو- حشود كويتية في جنازة شاب مصري.. والسبب

مصادر بـ«المالية» تكشف تفاصيل مشروع تغيير العملة المصرية

مصادر بـ«المالية» تكشف تفاصيل مشروع تغيير العملة المصرية

سر قراصنة ''وسطاء الظل'' التي هاجمت 99 دولة منها مصر وروسيا ''إلكترونيًا''

سر قراصنة ''وسطاء الظل'' التي هاجمت 99 دولة منها مصر وروسيا ''إلكترونيًا''

8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم