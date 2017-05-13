أمين فاروق: «نص المدرسين في مصر غير مؤهلين»

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قال أمين فاروق، رئيس مركز تطوير العلوم الأسبق بجامعة عين شمس، إن وضع المعلمين في مصر سيء جدًا، معقبًا: "نص مدرسين مصر غير مؤهلين ويستخدمون الشهادات للتعيين فقط".

وأضاف فاروق، خلال لقائه ببرنامج "كلام مصري"، الذي تقدمه الإعلامية دينا موسى، عبر قناة "الحرة": "تواصلنا مع مدرسين في نجوع وقرى الصعيد من خلال الفيديو كونفرس، وأثرت بشكل إيجابي على مستواهم، ولكن تطبيق هذه المنظومة سيستغرق وقت كبير".

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وتابع: "ببقى قاعد في محاضرة في الجامعة الأمريكية وألاقي الطالب بيناقشني في اللي بشرحه لأن عنده معلومات من الإنترنت"، مستنكرًا تدني مرتبات المعلمين، حيث لا تتناسب مع الظروف الاقتصادية.