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البدري يستبعد سعد سمير من مباراة «زاناكو»

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البدري يستبعد سعد سمير من مباراة «زاناكو» البدري يستبعد سعد سمير من مباراة «زاناكو»

التحرير

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خرج سعد سمير، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من حسابات حسام البدري، المدير الفني للقلعة الحمراء، وقرر عدم الاعتماد عليه بمباراة زاناكو الزامبي، والمُقرر إقامتها، غدًا، في إطار الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة، بدوري أبطال إفريقيا.

وفضل الجهاز الفني للنادي الأهلي، ثبات خط الدفاع واللعب بالثنائي محمد نجيب ورامي ربيعة، وبخاصة أن اللاعب عائد من فترة التجنيد ولم يتدرب منذ أكثر من أسبوع.

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كان سعد سمير، انتظم في معسكر الفريق ببرج العرب؛ استعدادًا لخوض لقاء زاناكو الزامبي، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. 

وغاب "سعد" عن الأهلي الفترة الماضية بسبب التجنيد، وهو ما تسبب في غيابه عن آخر مباراتين للفريق في الدوري الممتاز. 

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التحرير

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