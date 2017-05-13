سراج الدين: لولا سوزان مبارك ما قامت مكتبة الإسكندرية

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قال الدكتور إسماعيل سراج الدين، مدير مكتبة الإسكندرية السابق، إن سوزان مبارك، زوجة الرئيس الأسبق، حسني مبارك، حمت المكتبة من القوى البيروقراطية في مصر، ودفعتها إلى الأمام.

وأضاف سراج الدين، خلال حواره ببرنامج "نظرة"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، "انصافًا.. لولا سوزان مبارك ما كان لمشروع مكتبة الإسكندرية أن يقوم".

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وتابع: "نذكر لها أنها كانت مهتمة بمشروع القراءة للجميع ومكتبات وكتب الأطفال وشئون المرأة، كان لها اهتمامات ثقافية واسعة، ومشروع مكتبة الإسكندرية كان أهم مشروع اهتمت به"، مؤكدًا أنها لم تتدخل سياسيًا في أعمال المكتبة عندما أسند إليها رئاسة مجلس أمناء المكتبة.

وأوضح سراج أن الدكتور مصطفى الفقي، المدير الجديد للمكتبة، سيجد مؤسسة ناجحة ولديها فريق عمل رائع من الشباب، مضيفًا: "لا أشك أن المدير الجديد سيكون شخصية لها تقدير على المستويين المحلي والدولي، ولها باع في العمل المؤسسي".