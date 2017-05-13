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الزمالك يُكرم ضيافة كابس يونايتد بثنائية بيضاء في دوري الأبطال

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الزمالك يُكرم ضيافة كابس يونايتد بثنائية بيضاء في دوري الأبطال الزمالك يُكرم ضيافة كابس يونايتد بثنائية بيضاء في دوري الأبطال

التحرير

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نجح فريق في تحقيق أول فوز له على حساب فريق كابس يونايتد الزمبابوي، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثانية، من بطولة دوري أبطال إفريقيا. 

تقدم الزمالك في الدقيقة 56 عن طريق اللاعب باسم مرسي، قبل أن يعود الفريق الأبيض للتهديف مرة أخرى في الدقيقة 83 عن طريق اللاعب ستانلي أوهاويتشي. 

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وبهذه النتيجة يأتي الزمالك في المركز الثاني في ترتيب مجموعته، خلفا لفريق اتحاد الجزائر الذي تصدر مجموعته بعد الفوز على فريق أهلي طرابلس الليبي بثلاثية دون رد.

ويستعد الزمالك لخوض ثاني مواجهاته الإفريقية ضد فريق أهلى طرابلس الليبي، يوم 23 من الشهر الجاري، بدوري أبطال إفريقيا.

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التحرير

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