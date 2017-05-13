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للمرة السادسة.. تشيلسي يُتوج بلقب الدوري الإنجليزي

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للمرة السادسة.. تشيلسي يُتوج بلقب الدوري الإنجليزي للمرة السادسة.. تشيلسي يُتوج بلقب الدوري الإنجليزي

التحرير

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تُوج تشيلسي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة السادسة في تاريخه، بعدما حقق فوزا مثيرا على وست بروميتش ألبيون بهدف دون رد، في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 37 من البريميرليج.
 
الفوز رفع رصيد تشيلسي إلى 87 نقطة، بفارق 10 نقاط كاملة عن توتنهام هوتسبير، مع تبقي 3 مباريات للأخير، وهو ما يعني وصول البلوز إلى عدد النقاط التي تضمن له التتويج رسميا بلقب البطولة.
 
ويدين رجال المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي بهذا الفوز إلى البلجيكي ميشي باتشواي، الذي أحرز هدف المباراة قبل انتهاء الوقت الأصلي ب8 دقائق.

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التحرير

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